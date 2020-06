Si bien el país está en una situación difícil por la pandemia, también es cierto que esta pandemia ha dado la gran oportunidad de rehacer las cosas y enderezar el rumbo. Hay dos premisas que son seguras: las cosas no serán igual que antes y triunfarán quienes mejor se adapten. Panamá venía con una economía en crecimiento y el frenazo que tuvo durante el quinquenio pasado se agravó con la pandemia. Antes de volver a hacer las cosas igual por los próximos decenios, la lógica dice que tenemos que cambiar las reglas y esto pasa por los cambios constitucionales que se aplazaron, la reinvención de la Caja de Seguro Social, la minimización de subsidios, la eliminación de los monopolios y oligopolios, el fortalecimiento de las empresas del Estado, etc. Si pensamos que pasada la pandemia volvemos a hacer lo mismo y con eso vamos hacia el desarrollo, estamos equivocados. El desarrollo hay que planearlo, como quien diseña un edificio. Hay que reinventar el país, construir escuelas de gran nivel, un sistema de salud robusto, destinar recursos para la investigación científica, tecnificar el agro y producir más con menos… Tenemos que fortalecer los campos, entrenar a las diversas poblaciones a servir con calidad a los turistas. Lo que no debemos hacer es continuar con esa lucha entre empresarios, Gobierno y trabajadores. Hay que recobrar la confianza; tener metas, una estrategia en común y así lograremos enrumbar el país. ¡Así de simple!