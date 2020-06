Estamos en un momento tan dramático, que cuesta cohesionar una estrategia lógica para salir de esta arena movediza que se agudizó con la pandemia. Y es que se rompió la disciplina social y como dicen, “cada uno rema pa' su trinchera”. Lo peor es que el liderazgo general es mediocre y no se puede culpar a uno solo de este problema, porque la culpa es colectiva, de la propia sociedad. Con la pandemia, los ingresos del Gobierno han caído en 50 por ciento y, mientras tanto, todos piden que el Gobierno les dé subsidios. Pero los ingresos del Gobierno vienen de impuestos y deuda; sin embargo, la gente no quiere que haya más impuestos y tampoco que haya más deuda. Los empleados públicos aducen que, por el coronavirus, corren riesgo, si vuelven al trabajo, pero tampoco nadie quiere que le ajusten el sueldo. Mientras, en el sector privado, un 25 por ciento de los contratos de trabajadores formales ha quedado suspendido, por tanto, no tienen ingresos… En pocas palabras, si no llegamos a acuerdos, para un nuevo pacto social, Chile será un detalle de lo que se nos viene. Si a esto se suma que algunos están haciendo campaña política en este momento, no hay duda de que la crisis se puede agudizar. O hacemos un alto, o nos destruimos como país. El Gobierno sí tiene que dar un giro de timón, empezando por reestructurar su fallida estrategia de salud. Aquí no hay otra alternativa, sino la de cohesionar una estrategia en común. ¡Así de simple!