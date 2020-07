La otra secuela del coronavirus

La pandemia ha puesto al mundo en jaque. Y no se trata solo de la enfermedad en sí; se trata de un problema que muchas personas padecen, pero que la sociedad aún estigmatiza a quienes la padecen. Se trata de los problemas mentales y que la pandemia ha agudizado producto del confinamiento, a la falta de recursos económicos y a la incertidumbre por lo que vaya a pasar. Y es que el confinamiento de por sí produce estrés, ansiedad, incertidumbre, depresión, pues las personas se hacen muchas preguntas a las cuales no le encuentran respuestas, de acuerdo con los sicólogos. En el mundo hay por lo menos 300 millones de personas que padecen trastornos mentales y ahora con la pandemia son más vulnerables. El problema es mayúsculo, cuando muchos médicos y enfermeras, que están en primera línea en el combate al coronavirus, también están sometidos a un gran estrés. De hecho, en varios países se han registrado suicidios de profesionales de la medicina, a raíz del estrés al que están sometidos. Este problema se agudiza cuando la sociedad no es consciente de los problemas mentales y toma estos males para la burla y el “bullying”. Ya es hora de ir pensando en una política de salud mental que ponga en marcha una estrategia de prevención para tratar a las personas con estos problemas y, lo más importante, evitar que tomen decisiones lamentables para sí y sus familias.