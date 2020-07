La transformación de los medios

El negocio de los medios de comunicación social, tal como se conocía, parece ser cuestión del pasado. Poderosas televisoras de Estados Unidos ahora sufren los embates del coronavirus que ha frenado en seco el estreno de series, películas y otros programas. Y es que no hay filmación o se hace a muy baja escala. A eso se suma que las costumbres de la sociedad están variando con los nuevos adelantos tecnológicos y la denominada era digital. Panamá no escapa de esa realidad y aquí también se siente el efecto de ese cambio de hábitos de la población respecto al consumo de información a través de los medios tradicionales. Pero el efecto es mayor cuando el coronavirus ha impactado de lleno. Los medios tradicionales, obligatoriamente se verán forzados a cambiar, porque están surgiendo nuevos medios de comunicación social que suplen de información de calidad a la sociedad. Son más ligeros, más dinámicos y muy, pero muy pequeños, pero con una amplia cobertura. Y no se trata de proyectos locos; se trata de medios que funcionan con un mínimo de personal y que ofrecen información en audio, en video y de forma escrita. Los medios tradicionales tienen que cambiar o están condenados a morir. El problema es mayor, cuando estos medios tradicionales son fuente de trabajo para muchas personas, no obstante, cada día son menos rentables. Esa transformación está en pleno auge y el coronavirus lo que ha hecho es acelerarla. El que no cambia está condenado a morir. ¡Así de simple!