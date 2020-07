Para y por el bien común

Con esa transformación de los medios de comunicación social que está en marcha y que el coronavirus aceleró, el negocio de la información entra en una etapa decisiva, porque la publicidad ya no será el soporte que los mantendrá a flote; ahora será la propia sociedad la que los sustentará. Este cambio radical obligará a los medios a ser más estrictos en la información que producen. Y es que los medios deben estar al servicio del bien común y la información que provean debe ser de utilidad para la toma de decisiones. La apertura de la era digital traerá una cantidad de nuevos medios de comunicación que por su tamaño no requieren de un presupuesto muy alto para operar. Es decir, la era de los medios utilizados para defender y atacar y que la sociedad no tenía alternativa para tener otra versión de los hechos, parece que tienen los días contados. Incluso, ahora está el fenómeno de los medios de comunicación globales que empiezan a penetrar nuestros países. En Panamá, está surgiendo una gran cantidad de medios que utilizan la plataforma digital y ya influyen enormemente en la sociedad. Es esta transformación la que obligará a los medios de comunicación tradicionales a cambiar sus patrones de conducta y tendrán que adaptarse al cambio de la era digital o, de lo contrario, sufrirán las consecuencias. Ese surgimiento de los nuevos medios de comunicación social traerá aparejado un periodismo más ético, que sirva al bien común, porque la sociedad misma se encargará de premiar o castigar el nuevo periodismo. ¡Así de simple!