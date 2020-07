Empecemos a construir

La crítica sin sentido ya no hace cosquillas. Y es que ese ha sido el modus operandi desde que asume un Gobierno. Los que estuvieron en el poder y no resolvieron, se convierten -por arte de birlibirloque- en los grandes estadistas y dan cátedra de lo que debe ser. Ya basta de tanta charlatanería. Panamá es de todos y lo que hay que hacer es empezar a construir. Una propuesta básica parte de los partidos formados, los partidos en formación, gremios o movimientos políticos. Se trata de tomar áreas de trabajo y sentarse con las autoridades y hacer un plan de trabajo. Por ejemplo, el área de salud. ¿Creen que los problemas de salud los causó el coronavirus? Para nada. El sistema de salud panameño colapsó hace varios años y el coronavirus lo que vino a hacer fue a despertarnos del letargo. Hay que reconstruir el sistema de salud casi de cero y no debe ser una tarea única del Gobierno. Aquí todos los interesados en llegar al poder deben poner a sus expertos a trabajar en un verdadero plan. Igual se debe hacer con el Idaan, con la educación, con todo. El esquema ese de la crítica diaria ya está desgastado. Tienen que predicar con el ejemplo y demostrar que trabajan por el país. Panamá es un país con muchas oportunidades y tiene el espejo de Venezuela, donde los lagartos se lo disputaron cual botín y descuidaron la frustración de la sociedad, terminando todos perdiendo. Hay que empezar a construir, porque de lo contrario, terminaremos muy mal. ¡Así de simple!