Un mensaje solidario

“No son tiempos de egoísmo”. Con estas palabras el papa Francisco le hace un llamado a la comunidad internacional para que seamos solidarios. Sin embargo, en el mundo y en muchas sociedades cuando se pide en pandemia que seamos solidarios, hasta se acusa de populistas a los que promueven ese llamado de unión. El papa va más allá con su mensaje: “No es tiempo del egoísmo, porque lo que traerá el egoísmo no solo será dolor y sufrimiento para el que menos tiene, sino que el egoísta no podrá disfrutar e incluso, podría perder lo que posee por su ruindad”. Hay que verse en el espejo de otras sociedades que viven en permanente conmoción y violencia producto de los excesos de los acumuladores de capital. La gula, que los lleva a acumular bienes y fortuna sin pensar en el prójimo y sin prever el futuro de la sociedad que habita, no les permite comprender la profundidad del llamado del Santo Padre. Si una empresa puede mantener sus trabajadores, ¿por qué los suspende? No sigan con el afán de lucrar en plena pandemia. Este esfuerzo tiene que ser encabezado por los que más tienen y es el gran reto de los grupos empresariales con el claro propósito de que el mañana, lleno de retos para todo el país, lo enfrentemos con una sociedad sin resentimientos y agradecida de la política de responsabilidad social empresarial que debe prevalecer en estos tiempos, que, como bien dice el papa: “no son tiempos de egoísmos”.