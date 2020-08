Es obvio que, para tener pensiones de calidad, hay que cambiar toda nuestra cultura de trabajo. Pero lo importante de hoy es que podemos entrar en el debate y lograr, en un tiempo prudencial, la mejora que se busca. En 2005 se hicieron reformas a la Caja de Seguro Social y se introdujo un sistema mixto, pero hoy nuevamente nos vemos en un problema serio que lo que menos debemos hacer es repetir los errores del pasado. En Panamá, según la explicación de las autoridades de la Caja, la pensión, reemplazo del ingreso laboral, equivale al 60 por ciento de los 10 mejores años de salario reportado, con un total de 20 años de cotización. En Canadá y otros países es el resultado del aporte personal de todos los años trabajando y con más años de cotización y tasas salariales más altas. La pregunta es, si las pensiones de Canadá son mejores, ¿por qué no emular su sistema? Es lógico que la productividad del trabajador panameño tiene que cambiar, porque mientras no discutamos ese renglón, tampoco se podrá avanzar. Es lógico que habrá que cambiar muchas cosas y que una nueva mecánica de ahorro para las pensiones de calidad no será de parte de quienes ya están en la última etapa de su cotización. Lo que no debemos desaprovechar es el momento para hacer el cambio y que logremos tener, en un futuro no muy lejano, pensiones de calidad. ¡Así de simple!