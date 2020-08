Hace unos meses se planteó esta misma pregunta en estas líneas y, hasta ahora, no hay respuesta. La sociedad está a la espera del acuerdo nacional, porque es necesario saber ¿cuál es el plan para Panamá? No va a ser fácil llegar a consensos, porque la sociedad está dividida; sin embargo, es necesario hacer la convocatoria y llamar a la Concertación para que sirva como instrumento del diálogo. Mucho ruido en la calle, mucho estrés… Algunos pensando en el 2024, como si eso fuese la panacea; otros, en que todo siga igual… La realidad es que Panamá solo necesita de la unidad nacional y la confianza para enrumbarse hacia el desarrollo. Si tan solo nos pusiéramos de acuerdo en que la mejor arma contra la corrupción es la educación, hace rato hubiésemos dejado a un lado los escándalos por sobornos y coimas y la tracalería. Contrario a eso, mucha gente sigue “combatiendo” la corrupción desde la trinchera del Twitter, pero en concreto no se hace nada para acabar con ella. Necesitamos un plan y este va encaminado por la educación. Ese plan debe articularse para cinco, 10, 15, 20 y 50 años. Ese plan tiene que darle esperanza a la sociedad de que su esfuerzo es por el engrandecimiento del país y por ende de su propio desarrollo. Tiene que basarse en educación de calidad, trabajos dignos y compromiso ambiental. Hasta ahora hay mucho ruido en redes y medios; en la calle y mucho espíritu de lucha, pero en concreto, todavía no hay un plan. ¿Qué esperamos?