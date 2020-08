Un paso importante

El desarrollo del país hay que trabajarlo con un plan a largo plazo. Pero al calor de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, donde seguramente saldrá un nuevo norte y hasta un nuevo orden mundial, Panamá tiene la gran oportunidad de sacar ventajas competitivas y desarrollar, entre otros puntos, su sector logístico. Panamá tiene conectividad con 145 puertos del mundo y es el lugar ideal para instalar aquí empresas de manufactura que cubran el mercado de Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica. Todas esas empresas que estarían saliendo de China por la guerra comercial con Estados Unidos, debieran encontrar un lugar en Panamá. El mundo está lleno de oportunidades; saberlas aprovechar es el dilema. Es necesario un plan y la identificación de las industrias que nos llama la atención atraer y no solo de un país en particular. Este plan hay que trabajarlo conjuntamente con la empresa privada y los que saben de esto. Sería una lástima que, por caer en politiquerías, los panameños no aprovechemos esta gran oportunidad que nos da el mundo. Es hora de que pensemos en grande, de que pensemos a largo plazo y de que nuestro horizonte sea más allá de nuestras fronteras. Desaprovechar nuestras ventajas es cometer uno de los grandes errores como país. ¡Así de simple!