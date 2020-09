Conceptos que confunden

Mucha gente está opinando sobre la libertad de expresión, la información y el periodismo como profesión, cuando son temas distintos, aunque relacionados. La libertad de expresión es un derecho inalienable de todo ser humano; la información es un conjunto de datos procesados que constituyen un mensaje determinado. Periodismo es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de los medios de comunicación social. Algunos elaboran tesis sobre el Periodismo, confundiendo esto con libertad de expresión e información. Incluso, alguien dijo que hoy entramos en la era de la “democratización del periodismo”. Parte de esta confusión se debe a que se cree que el Periodismo tiene como única finalidad, destapar casos de corrupción. El Periodismo es más que eso; le provee de información a la sociedad para que tome decisiones y al mismo tiempo la nutre de información necesaria sobre algún hecho, persona o experimento del momento o del pasado. Se fundamenta en géneros y contextos y tiene técnicas para cada información. Hay por lo menos 23 tipos de entradas en una información, cada una con características únicas. Lo que sí ha ocurrido en los últimos años es la “democratización de la información”, porque ya no es de manejo exclusivo de los medios formalmente establecidos. Cualquier persona pega un bloque y cuadra una casa y eso no quiere decir que sea ingeniero o arquitecto. Cualquier persona maneja y transmite información, lo que no significa que sea periodista. ¡Así de simple!