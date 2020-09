Urge la acción del Estado

El mundo está lleno de charlatanes que logran penetrar en la mente de grupos de personas, manipularlos y hacerlos rehenes de sus ambiciones. Ocurre, sobre todo, en países donde la educación no ha logrado sacar a esas personas del analfabetismo y la ignorancia y, esperanzadas en cambiar su realidad, siguen a estos “mesías” que les lavan el cerebro con facilidad para aprovecharse de ellas. Los últimos meses, los panameños hemos sido testigos de sectas que han causado la muerte de varios, mujeres y niños, en la comarca Ngäbe Buglé. Muchas personas se han manifestado sobre la violencia de género; hacen marchas y se pronuncian con mucha fuerza, pero ante estos hechos, quizás más graves, parecen indiferentes, porque no se les ha escuchado su voz. Y lo cierto es que nuestra comunidad indígena está siendo vulnerada, atacada y asesinada por estos charlatanes que han visto un campo muy abonado para hacer sus fechorías. El Gobierno, por su parte, ha dejado en la indefensión a estas personas y solo se ve su presencia cuando los hechos están consumados. Lo que está pasando en la comarca Ngäbe Buglé es un gravísimo problema social y el Gobierno, en especial el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que hacerse sentir. No podemos aceptar otra masacre; otro ataque violento contra seguidores de estas sectas que están tomándose el control de la comarca, porque las autoridades no tienen o perdieron la autoridad. Hay que actuar. ¡Así de simple!