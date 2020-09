Semillero de líderes

¿Por qué no tenemos una nueva Constitución? La pregunta es válida, cuando en los diversos sectores están de acuerdo en que Panamá tenga una nueva Carta Magna. Uno de los grandes problemas de Panamá es la falta de líderes que logren conducir proyectos o empresas estatales hacia el éxito, como es el constitucional. Y no se trata de volver a los caudillos de mediados del siglo pasado; se trata de gente nueva que, con visión de Estado, logre estructurar propuestas que conduzcan al país hacia el desarrollo. Lo que abundan son los “influencers” y “opinólogos”, cuya única oratoria gira alrededor de decirnos lo malo, pero no alumbran con sapiencia sobre cómo salir del abismo. El líder es una persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su gente, con el propósito de trabajar por un bien común. Otrora, las escuelas públicas, como el Instituto Nacional o la Normal de Santiago, eran semilleros de líderes que luego se convertían en grandes políticos del país. Hoy, lo que abundan son “cierracalles”, que responden no al bien común, sino a intereses de alguien que los dirige desde afuera. Tenemos que volver a los semilleros de líderes en las escuelas; incentivar a esa muchachada que presta más atención a la moda de TikTok, Instagram o YouTube, que a los hechos reales que deberán enfrentar a la hora de salir de su burbuja anestesiadora. Urge que las escuelas se conviertan en los verdaderos semilleros de líderes que necesita el país del mañana. ¡Así de simple!