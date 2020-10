El apuro trae cansancio

El Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea la Agencia Panameña de Alimentos y dicta otras disposiciones, y que remplaza el proyecto de Ley n°. 164, mediante el cual se creaba el Servicio Nacional para Trámites de Exportación e Importación de Alimentos (Senta) para su consideración. Este documento debiese abordar de forma técnica y científica la producción, transformación, exportación e importación de alimentos, dado que se trata de la entidad que ejecutará el control sanitario oficial de los alimentos que se oferten en el mercado nacional y los destinados a la exportación. Por lo tanto, su discusión no puede darse en medio de presiones de tiempo ni con matices políticos. La institución que surja producto de esta discusión debe contar con las herramientas necesarias para actuar de manera eficiente y que los productores, la industria alimentaria y exportadores tengan la posibilidad de colocar sus productos en los mercados internacionales. A la vez, brindar seguridad jurídica y confianza tanto a productores como comercializadores y, sobre todo, al consumidor final. No puede ser que, en aras de cumplir con una promesa de campaña para construir capital político, se apresure una decisión que necesita garantizarle al país el tan deseado equilibrio en todos los eslabones de la cadena alimentaria. El resultado de estas discusiones debe cumplir con las expectativas de los diferentes sectores productivos, para que puedan contribuir de manera efectiva al desarrollo del país y no a una necesidad de ganancia política en tiempos de escasez.