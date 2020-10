Los cambios sociales son una realidad, producto de esta metamorfosis que envuelve al mundo. La sociedad ya no es pasiva, sino que actúa para exigir los cambios que permitan países con más oportunidades, más igualdad y más equidad. Una muestra de estos cambios se registró en Chile, donde se votó abrumadoramente por una nueva constitución política que reemplace la “pinochetista”. El movimiento popular que impulsó este referéndum no fue liderado por partidos o sindicatos, así que ninguna fuerza política puede arrogarse un triunfo que, sobre todo, ha protagonizado la ciudadanía. Y es ese el peligro que encarna el nuevo proceso, porque algunos querrán sacar rédito político y en lugar de enfocarse en la nueva Constitución, intenten usar el voto por la nueva Carta Magna para atacar al Gobierno y escalar al poder. Sería, a todas luces, un error, porque luego de la elección de los 155 constituyentes que serán electos en abril próximo, con carácter paritario entre hombres y mujeres, la redacción y votación del nuevo Contrato Social traería un nuevo Gobierno. Panamá también necesita un nuevo Contrato Social, pero no a la chilena. No hay necesidad de destruir instituciones, metros, bancos, iglesia o universidades. Podemos llegar a entendernos antes y es lógico pensar que el diálogo para el Acuerdo del Bicentenario es un escenario ideal. No, no hay que llegar a extremos; los panameños podemos hacerlo mucho, mucho mejor. ¡Así de simple!