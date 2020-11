Urge el plan

El país hay que verlo en su justa dimensión. Si solo se ve desde la óptica de la oposición, el Gobierno carga con todos los males. Si se ve desde el Gobierno, la oposición solo sirve para obstaculizar el trabajo. Si se ve desde los sindicatos, tanto oposición como Gobierno son un desastre que no resuelven los problemas ni las necesidades de la gente de a pie. Esta es la pobre visión que nos empantana desde hace décadas y hoy ni siquiera sabemos recoger la basura en las ciudades; la educación es caótica y algunas provincias están abandonadas a su suerte hace mucho tiempo. Los problemas de la sociedad son conocidos; lo que no se conoce es cómo vamos a enfrentarlos, porque no hay un plan. La lógica indica que lo primero que tenemos que hacer es acordar un plan nacional de desarrollo y establecer una meta en un tiempo determinado para alcanzarla. Ese plan y esa meta deben ser conocidos por cada panameño, para que todos juntos empujemos la carreta. Todo indica que Panamá tiene que explotar su posición geográfica como país marítimo, pero muy pocos conocen esta gema económica que no explotamos. Las informaciones que maneja el común de la gente son solo sobre los puertos y el paso de buques por el Canal, pero desconoce el mundo que existe más allá. Podemos aspirar a tener lo mejor del mundo, pero para eso se requiere un plan de desarrollo y el diálogo por el Acuerdo del Bicentenario nos abre esa ventana y solo hay que aprovechar esa oportunidad para acordar ese plan. ¡Así de simple!