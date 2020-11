La integración del país

Los panameños hemos sido víctima de nuestro pesimismo, que ha acentuado la miopía en toda la sociedad. Durante la firma de los Tratados Torrijos-Carter se levantó una campaña en el sentido de que no seríamos capaces de administrar el Canal cuando revirtiera a Panamá. El ejemplo más específico fue el ferrocarril que había pasado a Panamá y estaba hecho un desastre. Pero el Canal no solo se administra mejor, sino que le rinde inmensos réditos a los panameños. Esto, sin embargo, nos dejó una visión parcializada del país. Lo vemos como si existiera solo entre Colón y Panamá, porque el resto de las provincias las catalogamos como “el interior”; es decir, las alejamos nosotros mismos. Y nos lo hemos creído por ese pesimismo y miopía que no permiten pensar en grande. No obstante, la integración plena del país es vital para impulsar el desarrollo de nuestra sociedad. Un solo coletazo de Eta dejó incomunicada Bocas del Toro, porque no existe la integración plena con esa provincia. La vemos lejana, extraña, como si fuese otro país. Igual pasa con Darién. El diálogo nacional para el Acuerdo del Bicentenario tiene que incluir la integración plena de Panamá, porque el país lograría crecer y desarrollarse de manera cualitativa y cuantitativa. La integración plena del país es vital e impulsaría la economía a niveles espectaculares. Y no hay que inventar la rueda, ya mucho hay escrito sobre esto, lo único que hace falta es concretar. ¡Así de simple!