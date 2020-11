Inestabilidad política en EUA

Mientras los demócratas dan pasos hacia la transición para asumir pacíficamente el control del poder en los Estados Unidos, el Gobierno republicano de Trump se intenta aferrar al poder denunciando un fraude electoral que ya había anunciado antes de las elecciones, como plan para no aceptar una eventual derrota. Esta situación ha generado una inestabilidad política en los Estados Unidos, que incluso puede agravarse hasta alcanzar niveles de violencia. Los grupos radicales armados, en los que se apoya Trump, pueden generar un derramamiento de sangre que abriría enormes heridas en una sociedad cada vez más dividida. Este grave peligro lo advierten tanto republicanos como demócratas sensatos que aspiran a que la lucha política sea entre adversarios civilizados y no entre enemigos encarnizados. Pareciera ser que la sociedad norteamericana tiene que pasar por un trance amargo para que la tolerancia vuelva a reinar y se aparte de la política los odios y acciones destructivas. Aquí hemos vivido todo tipo de experiencias y, gracias al talante pacifista de la mayoría de los políticos, hemos podido superar grandes diferencias en paz, buscando el consenso y el diálogo y reconociendo la voluntad expresada en las urnas. Imaginen que en Panamá los Gobiernos PRD, CD y panameñista no hubieran aceptado la derrota y hubieran denunciado acremente un fraude electoral, como lo hace el actual presidente de Estados Unidos. Seguramente se hubiera abierto una caja de Pandora, cayendo el país en una vorágine de odios y venganza. Solo hay que esperar que la prudencia impere y la tolerancia reine en los Estados Unidos de América.