La batalla del siglo

El mundo atraviesa por una metamorfosis, similar a la que ha experimentado a lo largo de la historia. Muchos dirán, quizás, que estamos en uno de los años de oscuridad, como ocurrió en la Edad Media. Lo que ocurre en Estados Unidos con las elecciones o la rebelión inglesa para salirse de la Unión Europea, son solo ejemplos de lo que realmente pasa. Parece que el Nuevo Orden Mundial es la moda, “donde no hay un Gobierno individual, sino un Gobierno mundial y control internacional. La religión sería cuestión del pasado y el concepto de familia se amplía, con una reducción sustancial de la población en el planeta”. La estrategia para fomentar este nuevo adoctrinamiento es el caos para que luego sea la misma gente que pida y ruegue por ese cambio hacia el “orden”. Estamos pues, ante la nueva batalla del siglo, que sin duda marcará la historia. Una batalla que no es de armas convencionales, sino de nuevas armas, desde biológicas hasta climáticas. Un ejemplo de esto fue la Operación Popeye, donde se sembraron nubes para prolongar el monzón en Vietnam. Esta batalla del siglo es una guerra silenciosa, pero brutal, que emplea todo tipo de armas, impensables, pero letales. ¿Qué papel queda jugar a Panamá? Lo más prudente es darle información y orientación a la sociedad y que aprovechemos el momento para apuntalar una estrategia de desarrollo nacional que nos afinque como un gran país apenas llegue la calma, porque hoy no estamos para tomar partido. ¡Así de simple