La mejor opción

El desgaste del sistema de gobierno que no satisface a la mayoría de la sociedad, lleva a momentos dramáticos que estallan en violencia. Es justo lo que ha ocurrido en Chile, Perú, Costa Rica y Guatemala que, como naipes, entran en la vorágine incendiaria porque ya no aguantan más. En medio de esta cruda realidad, Panamá opta por dialogar y mañana se instala el diálogo nacional para el Acuerdo del Bicentenario. Nuestra lucha con Estados Unidos por la recuperación de la Zona del Canal duró casi cien años y en todo ese período sí hubo algunas escaramuzas, pero logramos el acuerdo que nos devolvió la franja canalera para integrar todo el país bajo una sola bandera, sin disparar un solo tiro. Panamá tiene historia de éxito en diálogos y así se ha demostrado. Las convulsiones sociales son hoy la moda y se registran no solo en los países latinoamericanos, sino en la grandiosa Europa. Incluso, en Estados Unidos ya hay brotes de violencia. Panamá puede hacerlo mejor, porque el diálogo es la vía para lograr los entendimientos necesarios. Y lo más sabio es que en el diálogo se encuentren todos los sectores representados y no solo las caras de siempre, políticos, empresarios y sindicatos, sino el conjunto social que incluya la academia y gremios que representan el tejido de la sociedad, pero que nunca los han tomado en cuenta. En lugar de violencia, Panamá opta por dialogar.