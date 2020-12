Orden o descalabro

Si algo ha aflorado en esta pandemia es lo enredados que somos los panameños. Por un lado, todos los grupos políticos quieren sacarle réditos a la crisis sanitaria, atacando al Gobierno, metiendo candela y no haciendo lo que ellos mismos recomiendan. Por el otro, la cúpula de Salud tampoco ha sido la más brillante a la hora de comunicar las medidas. Cada comunicación luego viene con una aclaración, porque no hay forma de hacerse entender de una sola vez. Si nos vamos a los especialistas médicos, la división es tan grande que uno se pregunta ¿a quién creerle? Que “usa esta medicina que es lo último”, que “usa esta otra que es mejor”. Que “no uses esas, porque no tienen evidencia científica” … Entre los médicos las diferencias son tan tóxicas que alarman. Lo que sí está al día es la desinformación en redes de todo tipo que parecen llevar al “sálvese quien pueda”. El resultado de la pandemia es un virus fortalecido y ya hasta con variantes, en camino de provocar los cuatro mil muertos en Panamá; tres mil y pico infectados por día y unos hospitales copados que no se dan abasto. A esto se suma una economía muy afectada y las deudas personales y públicas creciendo sin resistencia. La realidad es que hay que poner orden, porque en el desorden no vamos para ningún lado. Tanto empresarios como Gobierno y líderes laborales, además de los partidos políticos por una vez deben pensar en la sociedad en general y el bien común. Dejar como van las cosas, es ir hacia el descalabro y sin paracaídas. ¡Así de simple!