Panamá tiene grandes atractivos turísticos, pero necesita venderlos como una verdadera experiencia de vida. Hay nichos turísticos que son atractivos por sí solos. Si usted dice Francia, lo primero que se le ocurre a una persona visitar es la torre Eiffel; Nueva York, la estatua de la Libertad; Perú, Machupichu; Brasil, el Cristo Redentor; Egipto, las pirámides; Roma, el coliseo romano, etc. Cuando usted le pregunta a un extranjero sobre Panamá, inmediatamente le dice el Canal. Muchos países tienen un atractivo muy especial, pero no en todos es así. Panamá sí tiene la fortuna de tenerlo, pero para eso debemos explotar el turismo basado en esos nichos importantes, aparte del Canal. ¿Qué país puede ofrecerle a una persona bañarse en el océano Pacífico y en el Atlántico en menos de dos horas? ¿Qué país puede darse el lujo de decirle a un turista que puede ver dos océanos desde un mismo lugar? No hay un solo país que lo atraviese un canal en el que pasan barcos gigantescos. Hay que atraer a los turistas por esos nichos que se venden solos y luego que llega el turista hay que mimarlo y mostrarle los otros atractivos que tenemos, aunque no tengan la fuerza del Canal o del volcán Barú. Tenemos que apostar por el turismo, pero debemos hacerlo de forma inteligente y no con improvisación o por vender una propaganda bonita. Utilicemos esos nichos que son atractivos únicos y que son sinónimos de orgullo. Desaprovechar estas oportunidades es persistir en el error. ¡Así de simple!