Hay que proponérselo

Llegar a ser un país con grado de desarrollo es solo cuestión de proponérselo. Uno de los desafíos es alinear a todas las fuerzas en esa meta común, pero es allí la dificultad del problema, porque muchos quieren el rédito para sus egos políticos. Por ejemplo, ya casi todos los sectores de la sociedad hablan de la necesidad de una Constituyente, sin embargo, en la forma de la convocatoria hay diferencias. Por un lado, un grupo de personas habla de “Constituyente Originaria” y otros de “Constituyente Paralela”. El problema es el liderazgo que no existe para llegar al entendimiento entre las partes. El otro grave problema es hacia dónde lleva esa constituyente. Están los que quieren emular la constituyente chavista y los que solo les interesa que Panamá sea un Estado Laico. Ni uno ni otro realmente piensa en el desarrollo del país, sino solo en introducir cambios para satisfacer sus intereses. Sin embargo, Panamá necesita una Constitución que la proyecte al grado de desarrollo. Esa Constitución tiene que cambiar el sistema presidencialista tal y como se conoce hoy, porque el excesivo poder del Ejecutivo hace imposible el control de sus excesos. Igualmente, hay que cambiar el órgano Legislativo, porque, como está, no funciona. Esta nueva Constitución, evidentemente tiene que surgir de una Constituyente, porque todo intento de pasar los cambios por el Legislativo actual es quedar a merced de los diputados y eso es arar en el mar. La sociedad tiene que asumir el desarrollo del país como propósito y no dejarse confundir por mezquinos intereses. ¡Así de simple!