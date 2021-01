Casi cien años nos tomó a los panameños recuperar nuestra soberanía plena. La gesta patriótica del 9 de Enero de 1964, hace 57 años, fue el golpe certero que ayudó a Panamá a alcanzar ese hito histórico, pero a un costo muy alto, porque jóvenes estudiantes ofrendaron sus vidas para alcanzar la victoria. Hoy, Panamá está sumida en un sistema presidencialista arcaico, perverso y corrupto y la sociedad exige un cambio para que haya más que crecimiento, desarrollo. Que las oportunidades estén para todos y que los servicios de salud, educación, transporte, seguridad, etc., sean de primer mundo. En honor a los mártires del 9 de Enero de 1964, también debemos empuñar la bandera y llegar a acuerdos. Y la tenemos más fácil, porque no se trata de luchar contra una potencia extranjera; se trata de llegar a acuerdos con nosotros mismos. Hoy, por fortuna, hay un diálogo para llegar a un Pacto del Bicentenario que tiene una fecha de conclusión y meta específica para alcanzarla. En otros países, el desencanto llegó al extremo que se transformó en un estallido social y la violencia produjo saqueos, destrucción de propiedad pública y privada, del transporte, etc. Es justo lo que no debemos hacer nosotros, sino adelantarnos a este inminente caos si no dialogamos. Lo tenemos que hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos y en honor a los mártires. ¡Así de simple