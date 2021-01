Una 'purga' global

Estamos en un período de inestabilidad política y social, similar a otros tiempos. No es que el planeta no haya experimentado pandemias o que las crisis políticas en varios países no hayan existido. Se trata, pues, de una especie de “purga” mundial por la que atravesamos. Estos períodos quizás son niveladores y han de surgir una nueva sociedad, más consciente y humana, con un nivel de entendimiento de la naturaleza, que nos permitirá vivir la vida a plenitud. En pocas palabras, han de surgir nuevos liderazgos mundiales y en el reacomodo, hay los que están arriba que quedarán abajo y los que están abajo que estarán arriba. Todo dependerá de cómo cada sociedad aproveche el reacomodo. Se trata de leer con mucha inteligencia el momento. Los políticos, empresarios, sindicalistas, etc. están más entretenidos en conservar el control del “statu quo” que en analizar con cabeza fría lo que está pasando. No hay duda, en Panamá y otros países van a surgir nuevos liderazgos, con ideas que llegarán a refrescar la sociedad. Muchos, sin embargo, harán presión para que no cambie nada, más los cambios se impondrán por ese reacomodo natural de las cosas. Solo hay que aprender a leer lo que está pasando, ajustarse a la nueva realidad, porque la sociedad que mejor sepa interpretar ese futuro inmediato será a la que mejor le irá. ¡Así de simple!