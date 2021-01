Eficiencia para la CSS

No será tarea fácil, pero las mejores decisiones no son siempre las más sencillas. La Caja de Seguro Social tiene un problema deficitario en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, mejor conocido como IVM. Cuando inició la Caja había 10 cotizantes por cada persona que se jubilaba; hoy la proporción es de 2.3 cotizantes por cada jubilado, lo que está causando un serio problema, pues se necesita un mínimo de cinco cotizantes. Lo más fácil sería aumentar la edad de jubilación y aumentar el aporte económico, tanto de los trabajadores como de las empresas. Sin embargo, ni esto le gustará a la población ni resuelve. La solución de la Caja va más allá; necesita que esa entidad no solo obtenga dinero por recaudación, sino que invierta en proyectos que han demostrado ser muy rentables. Por ejemplo, en la generación de energía eléctrica o la producción de agua potable, etc. Esto, acompañado de una limpieza integral de la cantidad de funcionarios que están de más y de un sistema de compras realmente eficiente… Con solo poner a funcionar la Caja con la planilla adecuada, habrá un ahorro sustancial, amén del ahorro por un manejo eficiente del inventario y de las compras. Eficiencia en el mecanismo de pago y también hacer eficiente la afiliación de nuevos asegurados que laboran de manera independiente, lo que hoy es una odisea. Así que antes de aumentar edad y aumentar los aportes, hay que limpiar la casa y ser creativos en tener más cotizantes y hacer inversiones que generen buenas ganancias. ¡Así de simple!