El sistema de seguridad social en Panamá es un fracaso por dos razones fundamentales: ni se atiende bien la salud de los asegurados, ni las jubilaciones son de calidad. Hoy arranca un diálogo para reformar la ley de la CSS y el esfuerzo que se hará, que no termine con una decisión que se mantenga en el “chiquitaje”. La idea es que tengamos salud de calidad y jubilaciones de noruego. ¿Cómo lograr eso? Para eso es el diálogo. Pero si el diálogo se centra solo en aumentar la edad, aumentar los aportes, pero seguir recibiendo el pésimo servicio de salud y seguir con jubilaciones paupérrimas, seguiremos con personas que llegan a la edad de jubilarse y no querrán dejar el cargo, porque no les alcanza el dinero para vivir. Panamá, independientemente de los intereses de los empresarios o de los trabajadores sindicados, tiene que salir del modelo tradicional y preguntarse ¿cómo será la forma de trabajo en cinco, 10, 15, 30, 50 años? Y es que indistintamente de lo que se quiera, la realidad es que habrá un nuevo estilo de trabajo, donde la productividad entra a jugar un papel fundamental. En este momento de pandemia, donde la tecnología digital obliga a cambios radicales en el trabajo y la forma de hacer negocios ¿cómo hará Panamá para afrontar esta realidad? Las cosas no van a ser igual, por tanto, ninguna variable funcionará si no se mira con luces largas las nuevas formas de trabajo. En lo que sí deben enfocarse es que los cotizantes de la CSS tengan un servicio de salud de calidad y jubilaciones como noruegos. ¡Así de simple!