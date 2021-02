El problema de la Caja

Los sicólogos y siquiatras, para solucionar un problema, lo primero que hacen con sus pacientes es conocer a fondo la mente e historia de la persona. Es justo lo que hay que hacer en la Caja de Seguro Social y un paso en esa dirección lo ha dado el subdirector de la institución, quien en el programa InfoAnálisis de Omega Stéreo, expresó: “Yo creo que hay que cambiar la forma como se gobierna esta institución. No podemos seguir dirigiéndola como se ha dirigido… … en mi modesta opinión, el problema de esta institución es la gestión administrativa que ha sido pésima… todo lo que veo es una falta de capacidad gerencial terrible… … tienes un director con las manos cerradas y una junta directiva que cada decisión, tienen primero (la junta directiva) que te autorice hacer el gasto y luego que te apruebe hacer el gasto… … si se le llama la atención a un empleado, eso va hasta la junta directiva… … es una maraña que tiene que ser cortada de raíz… … Las administraciones han creado esa maraña…, hay una borocracia que nos ahoga… Esto se sale de manos; esto no puede seguir así… … la junta me reclama cosas que pasaron en años cuando ellos estaban… Me dicen estos fallos, cómo ¿pueden haber surgido? … (pero les digo) ustedes estaban aquí…”. La confesión de Bustamante es seria y da en el clavo y lo primero que hay que hacer es cambiar lo que está mal, empezando por la propia junta directiva que no funciona y, por el contrario, es la causante de gran parte del grave problema de la Caja de Seguro Social. ¡Así de simple!