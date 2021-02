Panamá la ha tenido difícil con el tema de la pandemia y los números son claros. El Gobierno recurrió a los préstamos para poder sostener la economía y optó por cerrar el país dos veces, a fin de controlar el número de muertes. Los expertos vaticinaron que Panamá sufriría un gran impacto por la COVID-19 y advirtieron que, si no tomaban medidas drásticas, el número de muertes sería arriba de 150 mil personas. De un lado estaba la salud y del otro la economía. El Gobierno optó por cerrar y eso ha costado muy caro, pero el número de muertes hoy en día está por debajo de los seis mil, una cifra muchísimo menor que los pronósticos. Desde que arrancó el Gobierno de Cortizo, el país tuvo que hacerle frente a un déficit presupuestario por 2400 millones de dólares; 1500 millones de dólares en bonos que se vencieron y 1800 millones de dólares en cuentas por pagar a proveedores. Fueron casi seis mil millones de dólares que había que sacar de algún lado para poder seguir, negociaciones que se realizaron con buen éxito. Por la pandemia, no solo se ha tenido que transferir dinero a una gran cantidad de panameños, sino que las recaudaciones cayeron a su nivel más bajo. Ahora estamos reabriendo poco a poco y lo que se debe hacer es tirar plata a la calle. Pero ¿cómo hacerlo, si no hay? Los Gobiernos suelen sacar dinero de los impuestos o de los préstamos. No queda otra que pedir prestado y poner en marcha proyectos que generen muchos empleos. Subir los impuestos en este momento no es prudente. Lo que sí tenemos que hacer todos es trabajar con más fuerzas y entre todos lograr la recuperación económica lo antes posible. No hay opción para la flojera. ¡Así de simple!