Crisis de confianza

En Perú se ha desatado toda una polémica, porque el entonces presidente Martín Vizcarra recibió una de las dosis que Sinopharm envió a ese país para los ensayos de la última etapa de pruebas de su vacuna. Vizcarra alega que él y su esposa sí recibieron las dosis, pero no saben si fueron reales o placebos. El destape de esta nueva polémica en Perú ha provocado ya varias renuncias, desde la ministra de Salud hasta la canciller, así como otros altos funcionarios. La polémica del Perú no es ajena a las de otros países de América, donde las discusiones son sobre que los problemas terminan llevándolos a asuntos de corrupción. Perú, al igual que el resto del mundo, es víctima de una pandemia y todos los países están muy interesados en la aprobación de vacunas para inocular a sus poblaciones contra el coronavirus. Pero Perú lo ha llevado al extremo sobre la posibilidad de que Vizcarra fuese vacunado, al igual que personas con decisión dentro de su Gobierno, para favorecer la compra de la vacuna de Sinopharm. Perú no discute si la decisión de Vizcarra fue buena y que se prestó, incluso, de voluntario para experimentar con su cuerpo la efectividad de la vacuna. Perú acusa a Vizcarra de utilizar su alto cargo para vacunarse de primero y encima, favorecer la compra de la vacuna china, quién sabe con qué clase de negocios. Es la desconfianza perenne de América Latina, donde no se mira la solución, sino la corrupción de cada acto. Es la crisis que padecemos, donde las discusiones contradictorias son las que toman el sitial más alto. Panamá, al igual que Perú, viene padeciendo de este tipo de crisis y hasta que no se sobreponga la confianza, seguiremos con la desestabilización política perversa y absurda. ¡Así de simple!