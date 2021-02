Coincidencias escandalosas

“Señor procurador, esto no puede quedar así. […]. Termine por decirnos por qué renunció. Dejar las cosas así, es mantener el sistema que usted hoy critica y seguir con esa niñez desamparada”

El procurador Eduardo Ulloa renunció a su cargo aduciendo, entre otras cosas, que “debimos trabajar con un sistema incapaz de dar soluciones a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la Nación panameña, lo que obliga a tomar decisiones que evidencien esta realidad …”. Bien, ya llamó la atención, señor procurador. Ahora, díganos, con claridad y exactitud, si usted o su familia fueron amenazados. ¿Quién o quiénes cometieron este hecho que lo obligaron a tomar semejante decisión? Si usted quiere que las cosas cambien, ayúdenos a encontrar la solución. Su planteamiento respecto al tema de la niñez y su renuncia, coinciden con los señalamientos de la exdirectora de la Senniaf, Idalia Martínez, quien afirma que la han amenazado por lo que sabe y no quieren que se sepa. Su renuncia también coincide con las denuncias sobre amenazas que ha recibido el sociólogo Alonso Ramos, quien creó la metodología de la investigación de campo para elaborar el informe de 700 páginas que demostró los sufrimientos, frustraciones y miedo de los menores en los albergues… Esto también coincide con la denuncia de la joven María Amelia Pezzotti, quien denunció en su cuenta de Twitter que su madre, María Amelia Pella, quien en 2019 era la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes) bajo el Ministerio Público, concedió una entrevista a Flor Mizrachi, “para develar lo que vio y lo que estaba pasando y la despidieron a las 2 semanas”. Señor procurador, esto no puede quedar así. Usted puede hacer que se transforme el sistema de manera que la justicia responda al clamor ciudadano. Termine por decirnos por qué renunció. Dejar las cosas así, es mantener el sistema que usted hoy critica y seguir con esa niñez desamparada. ¡Así de simple