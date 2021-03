A grandes males, grandes remedios

Panamá, igual que la mayoría de los países latinoamericanos, padece de una serie de males, grandes males, que impiden avanzar hacia el desarrollo. La situación es tan dramática que la división de la sociedad es el primer resultado de estos problemas, lo que conlleva al debilitamiento de una posición fuerte para enfrentarlos. Un ejemplo es lo que hoy pasa con los albergues donde el problema central es que niñas y niños fueron abusados sexualmente y mientras los grupos se enfrentan en posiciones como la destitución de los funcionarios encargados del Senniaf y del Mides, los pedófilos, las verdaderas bestias, siguen sonriendo y disfrutando de la polémica y gozando de libertad. Pasa igual con la justicia, porque quien asume el cargo del Ministerio Público hereda los problemas, sí, pero no es el responsable de ellos. Pasa idéntico con el presidente de la República, que hereda los grandes males del país y muchos creen que es responsable por todos ellos. Pero como a los grandes males hay que aplicar grandes remedios, aquí tenemos que enfrentar los problemas con unidad. Hay, incluso propuestas para que un organismo internacional, independiente de la ONU, nos ayude en el adecentamiento de la justicia. Entonces debatamos esa propuesta. Si no, entonces permitamos a los encargados trabajar y no desgastarlos por estar defendiéndose de los ataques. ¡Así de simple!