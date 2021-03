Investigación con consecuencias

Lo concreto es que hay niños abusados sexual y sicológicamente. Lo concreto es que hay una institución que debió velar para que eso no pasara y pasó. ¿Qué falta en la investigación? Responsabilidad individual. Ya han ocurrido las primeras detenciones a responsables de albergues donde supuestamente se abusó de estos menores, pero se debe llegar al perpetrador, al criminal que cometió estos horrendos hechos. ¿Y quiénes son esos? Algunos reportes hablan de que los niños y niñas eran literalmente prostituidos; que personas externas de los albergues eran las que abusaban. Si el Ministerio Público acelera las pesquisas y allanamientos puede llegar a esos monstruos y hacerlos pagar con prisión para el resto de sus días. El asunto no es solo destituciones o renuncias; hay que llegar a los verdaderos actores materiales del crimen. La sociedad tiene que actuar con velocidad. Estos casos de violaciones no son únicos de Panamá. En Francia, por ejemplo, hace un tiempo la Fiscalía inició una investigación tras el escándalo de presuntos abusos sexuales y violaciones denunciados en estructuras federativas del patinaje artístico del país. Pero más reciente es el caso donde Oliver Duhamel, uno de los más influyentes constitucionalistas de Francia, fue acusado de incesto y abusos sexuales cometidos contra su hijastro. Aquí no importa el nivel socioeconómico del criminal; aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias, porque la consigna es caiga quien caiga. ¡Así de simple!