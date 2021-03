Lucha de clanes

Se dice que “el Sistema de Justicia Penal privilegia la reparación del daño a las víctimas, refuerza el debido proceso, fortalece la presunción de inocencia y propicia la reconstrucción del tejido social”. ¿Está preparada Panamá para lograr la reconstrucción del tejido social? Es difícil saberlo, más cuando está vivo el rencor y el deseo de venganza. Se nota en las expresiones que se esbozan en las redes y medios de comunicación social. Por otro lado, la definición de nación es el “conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc., tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad, y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio”. ¿Será que el conjunto de panameños todavía comparte esta misma definición o, con la división, el odio y el rencor que se observa, estamos frente al resquebrajamiento de nuestra sociedad, pero que no nos hemos dado cuenta y ya no formamos esa nación panameña? Lo que se ve de los dirigentes políticos y gremiales no es lo que define una nación. Es más, la lucha encarnecida por el poder, por el control del botín. Pareciera más un conjunto de grupos que tratan a toda costa de desplazar al que llega a la cima y al mismo tiempo, se pelean entre ellos para evitar que otro se acerque al botín. Pareciera que estamos ante la presencia de clanes que luchan para el bienestar solo de su grupo. Y el fenómeno no es único de Panamá, toda América Latina está infectada por este nuevo virus. ¡Así de simple!