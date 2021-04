Pensar en grande para ser grande

Lograr el desarrollo requiere de un proyecto en el que participe todo el conjunto de la sociedad. Panamá es un país sentado en un conjunto de riquezas que pueden significar el salto de un mundo subdesarrollado a uno desarrollado. Sin embargo, requiere de una planificación estratégica; de una voluntad de los líderes del país y de un gran proyecto nacional. Ese conjunto de riqueza lo son: la posición geográfica, los extraordinarios yacimientos de cobre y la inmensa riqueza en agua dulce. Los tres pilares los hemos comenzado a explotar, unos mejor que otro, pero no hay forma de que la sociedad lo sienta. Esto se debe a que, aparte de que les sacamos el menor rédito, ese rédito se esfuma como el dinero que recibe una persona cuando se gana la lotería y lo malgasta sin inteligencia. Sabemos que recibimos dividendos del Canal, pero nadie sabe a dónde va la plata; igual pasa con las regalías mineras, ¿y con el agua?, sencillamente “la casa pierde y se ríe”. Lo peor es que la explotación de nuestra riqueza se da, por lo general, pensando de forma individual. No hay ahorros, no hay nada para el futuro. Los países árabes han explotado su petróleo y del dinero que producen, lo invierten para multiplicarlo. El Canal nos ha dado varios miles de millones de dólares y no hay un solo centavo ahorrado. Tampoco de la explotación portuaria, de la minería; el agua la regalamos o la botamos… Hay que cambiar esa mentalidad y pensar en grande, si queremos ser grandes: un país desarrollado. ¡Así de simple!