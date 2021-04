Uno de los grandes problemas de nuestras sociedades latinoamericanas es que creemos que los únicos líderes políticos son los que se ven en el campo. No, los políticos son todos los miembros de la sociedad que quieren influir, actuar y ejecutar los cambios que proponen. Lo pueden hacer desde la activación en una agrupación política o desde movimientos activos. Es muy fácil cuestionar al político que está en el terreno, pero se quedan sin hacer nada por disfrutar la comodidad del hogar. No, hay que salir, actuar, influir y ayudar a que las cosas cambien. Si se quiere eliminar la corrupción, se tiene que recuperar la vergüenza y eso corresponde al conjunto de la sociedad. Hay que empezar a proponer, a decir qué país se quiere, con pelos y señales, no solo hablando generalidades. Hay gente que quiere cambiar la Constitución, pero no dice qué país propone. Dice que eso hay que dejarlo a los que luego se eligen como constituyentes, pero es lo mismo que jugar a la lotería. La lógica elemental es que las personas se activen, participen, propongan sobre el país ideal que todos, todos, debemos construir. Lo fácil es quejarse y cuestionar por cuestionar. Cuesta trabajo proponer y trabajar porque la propuesta llegue a concretarse, pero hay que hacerlo y solo hay que decir: “¡Manos a la obra!”. Y todos, absolutamente todos, podemos trabajar para llevar a Panamá al desarrollo. No queda de otra. ¡Así de simple!