El Domingo de Resurrección “es una fiesta que celebra el regreso a la vida de Jesús, el Hijo de Dios…”, y, aunque se trate de una celebración de los cristianos, el mensaje es perfecto para adaptarlo a toda la sociedad. Latinoamérica ha fracasado en su camino al desarrollo. Ha experimentado Gobiernos de izquierda, de derecha y dictaduras. Ningún régimen la ha llevado a desarrollarse. Por el contrario, todos los que suben prometen los cambios y el país sigue igual. Los ejemplos de Venezuela y Argentina son la expresión perfecta de los peores fracasos, porque esos países quedaron peor que cuando el nuevo régimen ascendió al poder. El Brasil de Bolsonaro es ejemplo de otro fracaso y hasta reniega de la pandemia. Mientras miles de brasileños mueren a diario, él sigue diciendo que es una simple “gripecita”. Pero, basta de quejaderas. Es hora de resucitar la esperanza; es hora de ascender al desarrollo. Panamá ha experimentado un exponencial nivel de crecimiento, pero todo el dinero, miles de millones de dólares, lo dejamos ir. No pensamos en el ahorro; no imaginamos escenarios imprevistos, como la pandemia. Por fortuna, podríamos volver a crecer y mejor que cualquier otro país latinoamericano. Sin embargo, hay que cambiar la forma de ver el país. Tenemos que diseñar un plan a 30, 50, 100 y 150 años. El Pacto del Bicentenario ha recibido miles de propuestas. De allí podría salir ese gran plan. No aprovechar el momento, es seguir en el error. ¡Así de simple!