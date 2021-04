Los puntos son varios, pero tres son fundamentales y eso requiere de un acuerdo nacional en cada uno. La Caja de Seguro Social, si no se hace nada o se pelotea el tema hacia delante con “curitas” de tres, cuatro o cinco años, estamos condenando el futuro de nuestros hijos. Con la Caja hay que llegar a un acuerdo y debe ser el mejor, sí o sí. De esto depende la economía de todo el país. Con el tema constitucional hay que llegar a un acuerdo. Los diversos sectores están conscientes de que Panamá necesita un nuevo Contrato Social. El problema es que unos quieren “borrón y cuenta nueva” con una Constituyente Originaria, otros una Constituyente Paralela y otros una reforma vía dos asambleas, la actual y la que se elija en 2024. Aquí también tenemos que llegar a un acuerdo nacional, porque seguir en la “periquera” y desgastándonos, no nos conduce a ningún lado. El tercer tema y quizás el más importante que requiere de un acuerdo nacional es hacia dónde vamos. Tres décadas llevamos conduciendo el país hacia ningún lado, emborrachados con crecimiento, pero sin desarrollo. La meta tiene que ser lograr el grado de desarrollo humano en un tiempo no mayor de tres lustros. Pero, para concretar este tercer punto, se requiere llegar a acuerdos en los otros dos. Los panameños tenemos mucho por hacer, tareas muy importantes; no debemos seguir perdiendo el tiempo en un desgaste sin sentido. ¡Así de simple!