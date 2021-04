La incógnita de Chile

América Latina sufre una crisis de liderazgo. Los que emergieron en la década de los 90 y principios del 2000, se han derrumbado. La mayoría juzgados, cuestionados o haciendo cuanto “parapeto” para tapar sus pecadillos. Pero a grandes males, grandes remedios. América Latina tiene que cambiar y hacerlo con mucha inteligencia. Están de moda ahora las explosiones sociales. Mucha gente sale, protesta, prende llantas, autos, edificios... Es la manifestación viva de que las cosas no están bien, pero muy pocos de los que protestan saben cómo resolverlas. Chile estrenó un ciclo de acciones de protesta que obligó a un referéndum. Ahora toca la elección de los constituyentes. Sin embargo, ¿qué cambios introducirá Chile para lograr la equidad social? Es una incógnita. Los últimos seis cambios constitucionales en República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela no surtieron efectos significativos. Quizás empeoraron las cosas. Se siguió el mismo modelo presidencialista, la corrupción ganó más espacios y los “jodidos siguieron jodidos”. Pero sí, hay que dar el revolcón, pero eso requiere de liderazgos fuertes, no de papelillos. No liderazgos que se apuntalan a base de la crítica a todo y hasta sin sentido. Necesitamos liderazgos sólidos, con sentido de patria, con visión y con la mira puesta en el desarrollo humano. Chile nos puede abrir esa puerta, como también nos puede decepcionar con más de lo mismo, que fue lo que pasó con los seis cambios constitucionales de los últimos años. Hay que trabajar por un cambio significativo y en eso Chile nos puede ayudar. ¡Así de simple!