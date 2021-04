El proceso para la selección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia ha iniciado. La población espera que el proceso culmine con una buena selección, porque ya no aguanta un sistema donde se manipule la justicia. Pero la justicia necesita de una limpia general, no solo con el cambio paulatino de los magistrados de la Corte, porque eso siempre se da, sino de todo el sistema. Justo esta semana observamos, con asombro, que en un sonado caso el juez y el fiscal son hermanos de padre y madre, pero no tuvieron reparos en seguir el proceso, sabiendo del evidente conflicto de interés. Cuando se pierde la vergüenza de esta manera, no hay otra alternativa que la sanción inmediata de los superiores de ambos, porque sabiendo que no es ético lo que hacen, siguen como si nada. ¿Qué más hay en otros juzgados, tribunales superiores, de familia, etc.? “Cuando no hay justicia, es peligroso tener razón”, decía Quevedo. Y esto es así, porque las personas tienden a pedir que se cumpla con la justicia cuando es para otros, pero tienden a evadirla cuando les toca a ellas. Es por eso por lo que necesitamos una verdadera justicia; una en la que la sociedad confíe, una en la que no sea peligroso tener razón. Se necesita hacer una limpia general de la justicia, para recobrar esa confianza que tanto necesitamos. ¡Así de simple!