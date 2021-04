Cómo controlar la migración

En la década del 70 la guerra en Centroamérica era brutal. Miles de personas se vieron obligadas a salir por el conflicto. Pasó igualmente en Colombia y en algunos otros países como Perú, donde Sendero Luminoso era el terror del momento. La migración lo era por los grupos terroristas o lo era por los conflictos bélicos. Pero hoy el terrorismo peruano ha sido atenuado, igual que el de Colombia y el conflicto bélico en Centroamérica terminó. Sin embargo, la migración es más fuerte que nunca, por un problema peor que las guerrillas y las guerras civiles. Se trata del hambre, de la falta de trabajo, de la paupérrima calidad de vida que tienen millones de personas. Venezuela y Argentina salieron en los puestos uno y séptimo como los países más miserables del mundo. Y cada vez son más presidentes procesados ante la justicia, porque, por un lado, no logran distribuir bien los recursos estatales y en vez dar crecimiento y desarrollo al país, dedican sus esfuerzos a pasar esos recursos a sus cuentas personales. El mismo sistema carcome nuestras sociedades y todo es producto de un sistema fallido que no tiene contrapesos sólidos, hay una institucionalidad débil, porque tenemos jueces que se sacan en millo y una sociedad sin vergüenza. Panamá no escapa de esa realidad, aunque nos demos golpes de pecho por tener mejor crecimiento económico. De no atender estos asuntos, los migrantes seremos nosotros en un plazo no muy lejos. La migración se controla atendiendo los problemas sociales de los países, generando empleos y con una distribución equitativa de la riqueza. ¡Así de simple!