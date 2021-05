El dilema de los taxis

La prostitución de los cupos de taxis está hoy explotando en la cara. Es un negocio que estuvo cerrado por mucho tiempo, pero luego, director que se sentó en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, director que vio en la emisión de cupos un gran negocio. Se habla de que solo en la ciudad de Panamá hay más de 80 mil cupos de taxis. Madrid, en España, es una ciudad que supera los seis millones de habitantes y no llega a tener 20 mil taxis. Pero la ciudad de Panamá, con solo medio millón de habitantes y que sumados a los pobladores de Panamá Este y Panamá Norte no llega a 800 mil, ¿cómo puede tener 80 mil cupos de taxis? La lógica es que esto se prostituyó y no representa negocio. Amén de que la tarifa de taxi regulada es quizás la más baja del mundo y en las horas pico el “no voy” se hizo la frase más popular, pero con gran repugnancia por parte de la población. El problema hay que solucionarlo, porque sigue siendo muy crítico. Y no se trata de pares y nones; se trata de que hay que eliminar una gran cantidad de cupos, porque la tendencia de una gran parte de la población es al uso de transporte de plataformas como Uber, Cabify, InDriver o DiDi, entre otras. Además, los taxis se utilizan hoy para toda clase de cosas turbias y a cada rato se ve a uno de estos conductores con un disparo en la cabeza. Algo no cuadra y hay que resolverlo. Solo hay que hacer una operación matemática, donde por cada cien habitantes un taxi, tomando como media la cantidad de taxis por habitantes en Colombia. Eso significa que la ciudad de Panamá no debe tener más de 8 mil taxis, tomando como población 800 mil habitantes. Significa que solo en la ciudad de Panamá hay 72 mil cupos de más. ¡Así de simple!