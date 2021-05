La justicia es fundamental para la democracia y el desarrollo de cualquier país. Cuando esta empieza a caminar por senderos retorcidos, la sociedad pierde una piedra angular. Y es justo lo que ocurre en Panamá. Pero la justicia no es solo la Corte Suprema; es todo el engranaje hasta los jueces municipales y los jueces de paz. Las redes sociales están siendo grandes aliadas en sacar a la luz la podredumbre que hay en la justicia. Desde fiscales que actúan abiertamente a favor de parte interesada y jueces que aplican selectivamente la ley. Y esto ocurre en todo el país, por lo que urge una investigación independiente para sanear todo el sistema. Lo último, el caso de un juez, a quien el Tribunal Superior de Chiriquí sancionó con dos meses de suspensión del cargo y sin derecho a salarios, por retrasar por 10 años la tramitación de un expediente civil que se mantenía archivado desde enero de 2010. Y este es solo un caso. En Changuinola se han confabulado notario y fiscal, para despojar a los legítimos herederos de sus propiedades y cuentas bancarias, para favorecer a terceros sin relación familiar. El problema no es solo la Corte; son los juzgados, fiscalías, “corregidurías”, a donde “Juan Pueblo” acude en busca de justicia. No la haya, porque muchos de estos funcionarios se venden al mejor postor. No se aguanta seguir con una justicia corrupta y urge sanear todo el sistema. ¡Así de simple!