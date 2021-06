Deuda y reactivación

Colombia está sumida en una crisis política, social y económica que la tiene al borde del colapso. Y todo comenzó por una reforma fiscal, para intentar salir del problema económico causado por la pandemia. Hace unos años, Costa Rica también entró en una crisis y sus ciudadanos se manifestaron en las calles, también por una reforma fiscal. ¡Qué decir de Ecuador y Francia! El problema de todos los países es que no tienen muchas alternativas para sanear sus finanzas, aceitar la economía y generar empleos formales. O se aumentan los impuestos, o se contrata más deuda. ¿Cuál es la salida de Panamá? El país canalero, viendo la situación que vive hoy Colombia y la experiencia pasada en otros países, no tiene que darle muchas vueltas, sino contratar más deuda. El propio jefe de la OCDE, Ángel Gurría, señala, en una entrevista en El País: “Sigue siendo el momento de gastar: vale la pena tener un poco más de deuda a cambio de erradicar el virus; es mucho más caro dejarlo vivir. Y eso incluye ser generoso y, al mismo tiempo, inteligente con los países en desarrollo”. Ahora, una nueva deuda no significa que se tiene que gastar en planilla, porque entonces sí estaremos en problemas. Una nueva deuda debe ser para reactivar la economía con proyectos, echándolos a andar en todo el país. Una nueva deuda que nos aumente el PIB; es decir, una deuda para usar el dinero e invertirlo inteligentemente, de lo contrario, no lograremos la reactivación. ¡Así de simple!