Muchos se sorprenden y ven con preocupación lo que está pasando en Latinoamérica. Pero esto parece “figurita repetida” de lo que ya pasó. Se trata de un nuevo ciclo histórico de la humanidad. Hasta 1453 los monjes eran los que controlaban los manuscritos que circulaban, por tanto, controlaban el conocimiento. Una vez la Iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía, con la invención de la imprenta, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron por toda Europa y esto trajo como consecuencia la rebeldía de los pueblos que dio como resultado la Ilustración, que inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución francesa… Lo que vive hoy el mundo, pero en particular Latinoamérica, es otra “revolución”. Ya se ve una alianza obrero-campesina-indígena, que, tal vez, nunca había estado tan equilibrada, que reclama espacios, porque los diversos Gobiernos no resuelven sus problemas. Todo esto es producto de la masificación de los medios informativos, las redes sociales, que han hecho perder ese control de la información por parte de los grupos económicos que a su vez controlan el poder político. Perú, Colombia, Ecuador, Chile, etc., están en el momento del cambio. Panamá tiene que adelantarse a la crisis y empezar a abrir los espacios. La mejor manera de hacerlo es dialogando. No hacerlo es arriesgado y peligroso. ¡Así de simple!