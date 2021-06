Del diagnóstico sobre las más de once mil propuestas del agro en el Pacto del Bicentenario, los resultados son terribles. Un país con la mayor cantidad de incentivos de la región, pero que literalmente no logran los objetivos deseados. Si a esto se suma que la ausencia del MIDA es abismal, porque se ha determinado que el 60 por ciento de sus técnicos no va al campo; que se necesita dar paso al relevo generacional en la institución, la cuestión empeora. Las propuestas señalan firmemente el pobre manejo del agua, pues no se sabe administrarla ni en escasez ni en abundancia; hay una descoordinación entre las importaciones y la producción nacional y la tecnología en el agro es casi nula. ¿Cómo es posible que el ISA solo tenga asegurados a 4 mil productores cuando debieran ser 40 mil? Y estas son solo una probadita del grueso de las propuestas que además encierran las soluciones inmediatas para empezar a tener una verdadera política agropecuaria. ¿Cómo ha de ser la comercialización? Los caminos de producción que deben construirse y eliminar los monopolios en la importación de productos e insumos. La radiografía está hecha y será el mejor trabajo en muchos años. Aprovechar lo que allí está y establecer una política agropecuaria como debe ser, es responsabilidad de este y los Gobiernos que han de venir. No hacerlo es sembrar el agro para atentar contra la seguridad alimentaria del país. ¡Así de simple!