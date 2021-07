La toma de la sensatez

Los franceses celebran los 14 de julio la Fiesta de la Federación, que conmemora la toma de la Bastilla, acontecimiento que simboliza el inicio de la Revolución francesa. La Bastilla solo custodiaba a seis prisioneros, pero su caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen. La Revolución francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Se produjo en un momento de la historia en la que Francia atravesaba una época muy convulsa. La sociedad estaba dividida y la mayor parte del pueblo estaba excluida, lo que provocó la revolución. Si hacemos un paralelismo entre la Francia de 1790 y América de 2021, no hay duda de que similitudes las hay por montón. Quizás los levantamientos de Cuba, Colombia, Chile, Perú, etc., representan el inicio de la revolución del cambio, donde cada pueblo reclama su espacio y poner fin al absolutismo de los que detentan el poder hoy. Es la lucha por el cambio, donde en cada pueblo latinoamericano, la miseria es el denominador común. Algunos países, empero, no necesitan llegar a la revolución en sí, porque pueden, a través del diálogo, llegar a hacer transformaciones extraordinarias que logren dar ese espacio que reclaman los excluidos. Entre esos países está Panamá. Celebramos la gesta del pueblo francés con la toma de la Bastilla, porque hoy Latinoamérica también lucha por su “libertad, igualdad y fraternidad”. ¡Así de simple!