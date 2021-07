La justicia es piedra angular en el desarrollo de una sociedad. La justicia tiene que ser imparcial y atender todos los casos por igual. Quien cometió un delito, que pague. Pero la injusticia es lo que reina, porque muchos son los que delinquen, más nunca los alcanza la ley. Tienen padrinos que los ayudan, jactándose de que Panamá es “un país de contacto”. Es decir, quien no tiene un contacto, que se lo lleve “el diablo”, como dicen coloquialmente. Es más, hay bufetes de abogados que tienen especialistas en “lobbismo”; no litigan, ganan los casos a punta de “contactos”. Pero más allá de los que se salvan de ir a la cárcel, el tener presa a mucha gente también representa un gran negocio. Los contribuyentes, es decir, todos los panameños, pagamos cerca de 90 mil dólares diarios para alimentar a la población penitenciaria. Son más de 30 millones de dólares al año en alimentación que nos gastamos. Lo peor es que hay muchísima gente en los penales que ni siquiera debiera estar allí. Lo vergonzoso de esta situación es que no hay señales de resolverse, porque es un negocio. De 18 728 reos que hay en todo el país, siete mil cuatro todavía desconocen su destino legal. En La Joya, el 40 por ciento está preso sin ser condenado; en La Joyita, un 45 por ciento; en Colón, 47 por ciento. Es decir, en promedio, un 37 por ciento, casi cuatro de cada diez, purga una pena sin ser condenado. Solo con liberar a los presos no condenados, los contribuyentes nos ahorraríamos 42 mil dólares diarios o unos 15 millones de dólares, dinero que bien serviría para construir una escuela... Esto es una soberana vergüenza. ¡Así de simple!