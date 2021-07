Vacunación en hospitales privados…

Hace cinco meses, la Asociación Panameña de Hospitales Privados ofreció su cooperación, en conjunto con el movimiento Todo Panamá, para ayudar en la agilización del proceso de vacunación anti-COVID-19. Finalmente, el ministro Sucre ha anunciado que en los próximos días dirá el nombre de seis hospitales privados en la capital, uno en Chiriquí y otro en Colón que se podrán sumar a la vacunación. Ahora que, al parecer, existe una decisión, esta no se debe tardar y su implementación debe ser lo más rápida posible. Las instituciones hospitalarias privadas habían adelantado que prestarían el servicio como centros de vacunación, apoyando con su personal humano, logística-operativa, al igual que su infraestructura instalada. No se prevé que este proceso tenga ningún costo y los centros privados solo necesitan que el Estado les proporcione las vacunas y las jeringuillas para su aplicación. Recibidas importantes cantidades de vacunas, en los últimos días, no hay excusa para no adelantar este esquema, con total transparencia. La pandemia requiere utilizar todos los recursos disponibles y, en este aspecto, ya estamos tarde. En Europa hay científicos que consideran que será necesario elevar el 70 % de vacunación para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Por lo tanto, si aspiramos, a tener condiciones significativamente mejores para finales de año, la vacunación se debe acelerar. También será, una oportunidad de oro para el sector privado de demostrar que sabe anteponer los intereses colectivos, cuando de urgencias nacionales se trata.