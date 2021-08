“Sin dejar de mirar lo que pasa en Afganistán, lo cierto es que hay que hacer un esfuerzo por América, que no da espacio para más retrasos”

Mientras las polémicas y diatribas acaparan los medios de comunicación social, una realidad nos estalla en la cara a todos los países de América. Se trata de un continente, donde solo dos países han sobresalido, mientras que a los demás, en su gran mayoría, la pobreza, la corrupción y desespero los embarga. Y señales de impotencia agrandan la incertidumbre, cuando se revela en los noticieros la caída de Kabul a manos de los talibanes y que la OTAN, Estados Unidos y otros países salen en estampida. Sin dejar de mirar lo que pasa en Afganistán, lo cierto es que hay que hacer un esfuerzo por América, que no da espacio para más retrasos. Se trata de una iniciativa en conjunto para ayudarnos mutuamente, empezando por la dramática situación de Haití, país que ha sufrido las peores experiencias en las últimas semanas. Pero también tenemos que trabajar en conjunto por la reconciliación de Venezuela y la estabilización de Nicaragua. Y no se trata de montar regímenes que sean a nuestra imagen, sino de que sus propios pueblos empiecen por el camino de la reconstrucción de sus países. Los últimos 20 años en Afganistán demuestran que, aunque se gasten billones de dólares en transformar un país a la manera y forma del que lo financia no sirve para nada. Solo los propios pueblos son los que pueden resolver sus propios problemas. ¡Así de simple!